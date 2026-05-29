NBA liga usvojila je značajne promene u sistemu draft lutrije sa ciljem da obeshrabri praksu poznatu kao „tenkovanje“, odnosno namerno gubljenje utakmica radi ostvarivanja boljeg pozicioniranja na NBA draftu.

Predlog je dobio podršku gotovo svih vlasnika franšiza, dok je jedini glas protiv stigao iz redova Memfisa. Novim pravilima menja se način raspodele draft pozicija, a fokus je na smanjenju koristi koje su do sada imali timovi sa najlošijim učinkom u sezoni.

Ključna novina jeste proširenje draft lutrije na 16 ekipa. Istovremeno, uveden je model nazvan "3-2-1", prema kojem tri tima sa najgorim skorom više neće imati privilegovan položaj u borbi za najviše draft izbore.

Prema novom sistemu, tri najslabije plasirane ekipe dobiće po dve lutrijske kuglice za izvlačenje prvog pika, ali neće moći da biraju igrača pre 12. pozicije na draftu. Na taj način liga želi da eliminiše motiv za namerno slabe rezultate tokom regularne sezone.

Sedam ekipa koje ostanu bez plasmana u plej-of i plej-in turnir dobiće po tri kuglice u lutriji. Timovi koji sezonu završe na devetom i desetom mestu kroz plej-in dobiće po dve kuglice, dok će poraženi iz mečeva za sedmu i osmu poziciju imati po jednu.

Pored promena u lutrijskom sistemu, NBA je uvela i dodatne zaštitne mehanizme. Nijedna franšiza više neće moći da osvoji prvog pika dve godine uzastopno, dok će ekipama biti onemogućeno da dođu do izbora među prvih pet na draftu tri sezone zaredom.

Takođe, prema informacijama američkih medija, klubovima više neće biti dozvoljeno da ugovorima štite draft pikove u rasponu od 12. do 15. mesta, što predstavlja još jedan korak ka ravnopravnijem sistemu raspodele talenata.