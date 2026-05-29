Poznata influenserka Sofi Rejn uzburkala društvene mreže nakon što je iznela neverovatnu tvrdnju o jednom NBA košarkašu.

Prema njenim rečima, poznati igrač navodno joj je ponudio čak 15 miliona dolara kako bi bio njen prvi ljubavni partner, ali ona nije želela da prihvati ponudu.

Atraktivna influenserka izazvala je buru na internetu kada je tokom jednog gostovanja govorila o neobičnim ponudama koje je dobijala od slavnih muškaraca. Tada je otkrila da je među njima bio i jedan aktivni NBA košarkaš, čiji identitet nije želela da otkrije.

Da li bi mi dopustila da ti uzmem nevinost ako bih ti dao 15 miliona dolara?", glasilo je pitanje koje joj je uputio jedan NBA igrač - tvrdi Sofi.

"Ne mogu da kažem o kome se radi. Mogu samo da potvrdim da je član jednog košarkaškog tima. Ne želim nikome da uništim karijeru. Jednostavno sam rekla "ne", to definitivno neću uraditi", dodala je influenserka.

Njena izjava momentalno je pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama, gde su fanovi počeli da nagađaju o kome bi moglo da se radi. Ipak, influenserka nije želela da otkrije dodatne detalje, pa je identitet navodnog košarkaša ostao misterija.

Dok jedni veruju njenoj priči, drugi smatraju da je reč o još jednom potezu koji je privukao ogromnu pažnju javnosti. Bilo kako bilo, Sofi Rejn uspela je da se nađe u centru pažnje, a njena tvrdnja već danima je jedna od najkomentarisanijih tema na društvenim mrežama.

Ko je Sofi Rejn?

Sofi Rejn poslednjih godina postala je jedno od najpoznatijih imena među influenserima na društvenim mrežama. Popularnost je stekla objavljivanjem sadržaja na platformama kao što su "TikTok", "Instagram" i "Snapchat", gde je okupila milione pratilaca.

Posebnu pažnju javnosti privukla je nakon što je počela otvoreno da govori o zaradi koju ostvaruje putem pretplatničkih platformi i ekskluzivnog sadržaja. Tokom prethodnih meseci više puta je dospela na naslovne strane svetskih medija zahvaljujući tvrdnjama o milionskim prihodima, koje je sama iznosila u javnosti.

Prema njenim navodima, mesečno zarađuje milionske iznose, dok se njena ukupna godišnja primanja mere desetinama miliona dolara. Upravo zbog toga važi za jednu od finansijski najuspešnijih influenserki svoje generacije, a svaka njena izjava redovno izaziva ogromnu pažnju na društvenim mrežama i u medijima.

Pored poslovnog uspeha, Sofi Rejn često privlači pažnju i kontroverznim izjavama o privatnom životu, zbog čega je postala jedna od najpraćenijih internet ličnosti u Sjedinjenim Američkim Državama.

U jednom intervjuu istakla je da je vaspitana u hrišćanskom duhu i da je vera razlog zbog kojeg se čuva za brak.

"Mislim da sam popularna baš zato što nikada nisam imala odnose. I dalje sam devica. Želim da pokažem ljudima da možeš biti uspešan u ovoj industriji, a da ne budeš previše seksualan. Slikam se u bikinijima, ali to je to. Želim da inspirišem druge da se ne stide svoje nevinosti. Možeš biti sigurna u sebe, vrela i seksi, a u isto vreme rezervisana", otkrila je Sofi.