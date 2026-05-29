Košarkaš Njujork Niksa Mičel Robinson slomio je mali prst desne ruke, pred početak velikog finala NBA lige, preneli su danas američki mediji.

Kako prenose izvori agencije AP i ESPN, još uvek nema informacija kada će se vratiti na teren.

Niksi su se juče vratili treninzima, tri dana nakon što su završili finalnu seriju Istočne konferencije protiv Klivlenda koju su dobili sa 4:0 i plasirali se u svoje prvo NBA finale od 1999. godine. Robinson je na poslednjoj utakmici za18 minuta zabeležio osam poena i deset skokova.

On je tokom regularnog dela sezone prosečno beležio 5,7 poena, 8,8 skokova 1,2 blokade, a u plej-ofu 5,3 poena, 5,5 skokova i 0,6 blokada.

Niksi imaju skor od 12:2 u plej-of i pobedili su 11 puta zaredom.

Njujork Niksi će u NBA finalu igrati protiv pobednika finalne serije Zapadne konferencije između Oklahome i San Antonija gde je trenutno rezultat 3:3.

Beta