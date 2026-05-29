PARTIZAN - FMP: Borba u Čairu je počela, ko ide u finale?
Košarkaši Partizana i FMP Železnika igraju polufinalni meč fajnal-fora Košarkaške lige Srbije u Nišu, a sva dešavanja možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Nikitović: U teškoj smo situaciji
- Imamo problema da 17 dana ostanemo u ritmu. Problemi su trenerski i organizacioni i kad se ulazi iz utakmice i kad si u pauzi. Fajnal-for je kruna naše izuzetno dobre sezone, rezultatskom i razvojnom. Razlikujemo se od ova tri kluba, imamo druge prioritete u radu. Izaći ćemo sa desetoricom srpskih igrača na F4, cele godine domaći igrači kroje rezultat. Najteže smo se domogli Fajnal-fora, imali smo izuzetno dobrog protivnika, Megu, koja je imala prednost domaćeg terena. Čestitam na sezonu, a utakmica sa Partizanom će biti kruna, pa ćemo videti da li i nastavak sezone - rekao je trener FMP Železnika Saša Nikitović uoči ovog meča, pa se osvrnuo na učinjeno tokom čitave sezone:
- Iznenadili smo se zašto smo tek na sredini tabele. To je već veliki uspeh što smo imali šansu za plej-in. Dobri protivnici su nas pobeđivali, davali maksimum. Nije to bio neki pad forme. A ovaj period smo iskoristili tako što smo spojili sve mlađe kategorije, 20 igrača, spojili smo ih sa prvim timom… Od 2000. do 2008. godišta na zajedničkom treningu. Ovu nedelju smo se fokusirali na Partizan, predugo bi trajalo da smo samo o njima pričali. To nam je bio izvor energije za 17 dana.
Penjaroja: Ne razmišljamo o finalu
- Moramo da se borimo, kako bi osvojili KLS ligu. Ali je jasno da nije lako za nas, posebno što se igra pre početka finalne serije u ABA ligi. Kao i na Kupu, borimo se sa promenjenim rosterom. Zato moramo da se pripremimo dobro za ovaj turnir, što nije lako jer imamo povređene igrače među strancima i što moramo mlade da ubacimo. Ali, borićemo se, da probamo da dobijemo prvu utakmicu i takmičimo se u finalu. Nije vreme da se razmišlja o finalu, protiv FMP-a smo igrali na Kupu i pobedili tek u produžetku. Imaju odličan tim. Nadam se samo da ćemo dobro igrati - rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja pred ovaj meč, pa dodao:
- Svako ima svoje probleme i muke. Mi ćemo verovatno nastupati bez jednog stranca, ali utakmice na jednu obijenu su uvek zanimljive. Dobro smo trenirali i spremni smo za utakmicu.
Crno-beli favoriti
Partizan ima ulogu favorita u meču protiv FMP Železnika