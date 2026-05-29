Burni dani u Crvenoj zvezdi i dalje su jedna od glavnih tema u srpskoj košarci, a sada se oglasio i legendarni trener Miroslav Muta Nikolić.

Saša Obradović

Muta nije krio da mu se nimalo ne dopada način na koji su neki košarkaši govorili o bivšem treneru nakon njegovog odlaska iz kluba.

"Ne dopada mi se što su igrači javno pričali loše o Saši, kao i ambijent da je on za sve kriv. Ne smemo da zaboravimo da je Saša Obradović naš trener. Vrhunski je u svom poslu i dokazan na najvećoj sceni. Moramo da čuvamo našu struku i nisam stava da se trener često menja. U Evroligi je napravio dobar rezultat, malo mu je falilo za plej-of, a imao je i veliki broj povreda", rekao je Nikolić za "Meridian sport".

Tu se nije zaustavio. Iskusni trener smatra da odgovornost ne sme da bude samo na stručnom štabu, već i na igračima koji su tokom sezone imali priliku da pokažu mnogo više.

"Treba pogledati i prema igračima, koji su imali minutažu i priliku da se dokažu, pa su umeli da zakažu. Da se pitam, a ne pitam se, sklonio bih dvojicu igrača, ali neću vam reći na koga mislim, jer mi se njihovo ponašanje nije svidelo", poručio je Muta.

Nikolić je prokomentarisao i odluku uprave da na klupu vrati Milana Tomića, koji je privremeno preuzeo tim nakon smene Obradovića.

"Videćemo šta će Tomić uraditi. Sigurno je da promena trenera utiče na ekipu. Uvek kada dođe do smene, igrači žele da se dokažu novom treneru i tada daju maksimum. To može da bude jedan od aduta Crvene zvezde u završnici sezone", smatra Nikolić.

Govoreći o predstojećoj završnici domaćeg prvenstva, Muta je ocenio da je Partizan trenutno u blagoj prednosti, ali je upozorio da Zvezdu očekuje veoma težak posao protiv Spartaka, ekipe koja je ove sezone pokazala da može da napravi probleme favoritima.

Za kraj, legendarni stručnjak imao je i zanimljiv savet crveno-belima, istakavši da bi talentovani plejmejker Spartaka Marko Tofoski mogao da bude pojačanje za klub sa Malog Kalemegdana.

"Silna deca odoše u SAD umesto da klubovi njima daju novac. Vrti se priča da nema mladog plejmejkera u zemlji, a nije tako. Pre dve godine sam pričao o Marku Tofoskom. Spartak je napravio pravi potez što ga je angažovao, a ja sam uveren da je on igrač za Crvenu zvezdu i da je trebalo već sada da ga dovede, da bude alternativa i ima minutažu", smatra iskusni stručnjak.