Denver Nagetse ovog leta očekuje veoma važne odluke kada je u pitanju sastav tima. Jedan od glavnih prioriteta tima jeste rešavanje statusa Pejtona Votsona, koji će postati ograničeno slobodan agent.

Klub želi da zadrži talentovanog krilnog igrača na duže staze, naročito posle odličnih partija koje je pružao dok je Nikola Jokić bio povređen. Upravo tada Votson je pokazao koliko može da znači ekipi, pa je čak osvojio i priznanje za MVP-ja NBA nedelje.

Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver

Ipak, da bi Denver uspeo da mu ponudi novi veliki ugovor, moraće da napravi određene promene u rosteru. Prema pisanju ESPN-a i novinara Tima Bontempsa, širom NBA lige se veruje da bi Nagetsi mogli da trejduju Kamerona Džonsona ili Kristijana Brauna kako bi oslobodili prostor u budžetu.

Džonson ima ugovor vredan 23 miliona dolara koji uskoro ističe, dok je Braun prošle godine potpisao petogodišnji ugovor vredan 125 miliona dolara.

Votson važi za jednog od najzanimljivijih mladih igrača koji će ovog leta biti dostupni na tržištu. Kao ograničeno slobodan agent, može da pregovara sa drugim ekipama, ali Denver ima pravo da izjednači svaku ponudu koju dobije.

Tokom sezone 2025/26 odigrao je najbolju sezonu u karijeri, sa prosekom od 14,6 poena, 4,9 skokova i 2,1 asistencijom po utakmici, uz sjajnih 41,1 odsto šuta za tri poena. Ipak, ozbiljna povreda zadnje lože udaljila ga je sa terena u finišu sezone, zbog čega nije mogao da pomogne Denveru ni u plej-ofu, što je verovatno uticalo i na rano ispadanje Nagetsa iz borbe za titulu.

