SKANDAL! EVO ZAŠTO JE ISKLJUČEN PENJAROJA U NIŠU! Sudija ga poslao u svlačionicu, za njim krenuo i Nikitović!
Trener PartizanaĐoan Penjaroja, kao i strateg FMP-a Saša Nikitović isključeni su Nišu u polufinalu F4 KLS-a.
Penjaroja, koji je već imao jednu tehničku, dobio je i drugu nakon zahteva da se pogleda snimak zbog šuta Karlika Džonsa za koji su crno-beli tražili tri penala.
Tu se uključio i trener FMP-a Saša Nikitović, koji je isključen kao i Španac. Šta više, Nikitović je u jednom momentu hteo i da fizički obračun...
