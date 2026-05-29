Neverovatno, evo zbog čega je Đoan Penjaroja dobio tehničku grešku - drugu na meču.
POZADINA CELE PRIČE! Ako je ovo tačno, to je neviđeni skandal - otriveno zbog čega je isključen Penjaroja!
Trener crno-belih Đoan Penjaroja dobio je drugu tehničku grešku, posle čega je bio automatski isključen početkom poslednje deonice.
Partizan - FMP, F4 KLS Foto: Starsport
Da bizarnost bude veća, njegov pomoćnik u Partizanu Mirko Ocokoljić, otkrio je razlog za takvu sudijsku odluku.
Kako je Ocokoljić posle meča rekao, Penjaroja je dobio tehničku jer je prethodno tražio čelendž!
“Ja mislim da je njegova reakcija bila da se proveri situacija, a sudija mu je dao tehničku jer je izašao iz prostora. Za dalje reakcije zaista ne znam.”, istakao je Ocokoljić.
