Slušaj vest

Košarkaški klub Zenit više nema poverenje u Dejana Radonjića. Posle eliminacije u polufinalu VTB lige od Uniksa, uprava kluba iz Sankt Peterburga odlučila je da srpski stručnjak više neće predvoditi ekipu.

Radonjić je bio veoma blizu plasmana u finale, pošto je Zenit imao vođstvo od 3:1 u seriji, ali je usledio veliki preokret Uniksa, što je na kraju koštalo posla bivšeg trenera Crvene zvezde.

1/7 Vidi galeriju Dejan Radonjić Foto: Piotr Matusewicz / Zuma Press / Profimedia, STRINGER / AFP / Profimedia, Starsport

Ekipu će u borbi za bronzanu medalju protiv Lokomotive Kubanj voditi Rostislav Vergun.

Istovremeno, među navijačima Crvene zvezde već su se pojavile spekulacije o mogućem povratku Radonjića na Mali Kalemegdan. Delije i dalje sa velikim poštovanjem gledaju na trofejnog stručnjaka koji je ostavio dubok trag u klubu, pa mnogi priželjkuju njegov novi mandat na klupi crveno-belih.

Predsednik Upravnog odbora Zenita Aleksandar Medvedev potvrdio je odluku kluba:

„Zbog neulaska u finale prvenstva VTB Jedinstvene lige i situacije u timu, Upravni odbor KK Zenit doneo je odluku da će u seriji za bronzane medalje protiv Lokomotive sa ekipom raditi Rostislav Vergun. KK Zenit zahvaljuje Dejanu Radonjiću što je pristao da dođe u tim u teškom trenutku tokom sezone, uspeo da uspostavi zanimljivu igru i bude veoma blizu plasmana u finale.“

Pored Radonjića, klub iz Sankt Peterburga napušta i Oliver Popović, kojem je istekao ugovor sa razvojnim timom Zenita 2. Srpski stručnjak je od 2024. godine bio deo sistema ruskog kluba, ali saradnja neće biti nastavljena.

BONUS VIDEO: