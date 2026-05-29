ZVEZDA IMA NOVOG TRENERA ZA SLEDEĆU SEZONU? Oglasio se Milan Tomić posle poraza u Nišu!
Košarkaši Crvene zvezde eliminisani su od Spartaka sa 90:89 u polufinalu KLS-a.
Posle meča na konferenciji je govorio trener Zvezde Milan Tomić:
- Utakmica je bila neizvesna. I Spartak je bio u prednosti, mi smo se vraćali, a odlučio je jedan šut na kraju u kojem mi nismo igrali dobro odbranu. Ne mogu da zamerim ništa igračima. Borili su se. Kada se odluči utakmica na jedan šut, možeš da kažeš igraču da odigra bolju odbranu, ali to je što je. Čestitam Spartaku na pobedi i što su u finalu.
Usledila su pitanja novinara, a jedno se odnosilo na kraj sezone za Zvezdu, to, šta dalje.
- Završila se utakmica. Bićete obavešteni o daljim planovima i tako dalje.
Jedno od pitanja se odnosilo na to da li će ostati na klupi Zvezde.
- Ne mogu da vam odgovorim u ovom trenutku ništa - podvukao je Tomić.
BONUS VIDEO: