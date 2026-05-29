Košarkaši Spartaka napravili su veliko iznenađenje i eliminisali Crvenu zvezdu u polufinalu KLS (90:89), pa će se za titulu šampiona Srbije boriti protiv FMP-a, koji je ranije tokom dana izbacio Partizan.

Junak Subotičana bio je Henlan, koji je pogodio za pobedu u poslednjim sekundama meča, a nakon utakmice svoje viđenje susreta izneo je košarkaški stručnjak Vlade Đurović gostujući u studiju "TV Arena sport".

Prema njegovim rečima, Spartak je potpuno zasluženo stigao do trijumfa, a posebno je apostrofirao lošu odbranu Zvezde u odlučujućem napadu.

- Spartak je po igri zasluženo pobedio. Po meni, nije igrač utakmice Henlan, koji je odigrao odlično i pogodio za pobedu. Međutim, igrač utakmice je igrač Zvezde koji ga je čuvao. Ne može takva odbrana da se igra na četiri sekunde do kraja, da te tako prođe, čak i bez finte. Prolazi te i daje koš. Čitave godine Zvezda slabo igra odbranu i sada je primila 90 poena. Od evroligaša je to možda u redu, ali od Spartaka i drugih ekipa je previše - rekao je Đurović.

Iskusni trener odbacio je tezu da bi ishod bio drugačiji da su nastupili pojedini igrači koji nisu bili u sastavu.

- Da ne pomisle ljudi koji nisu gledali utakmicu da je Zvezda bila nezainteresovana ili da je nije interesovala titula. Zvezda je igrala vrlo ozbiljno, ponašanje stručnog štaba i igrača na klupi to potvrđuje. Nisu uspeli da pobede Spartak i to znači da ovaj tim nije dovoljno dobar. Možda neko misli da bi bilo drugačije da je igrao ovaj ili onaj igrač, ali ne. Da je igrao Moneke, ne mislim da bi bilo išta bolje, možda bi bilo i gore. Da je igrao Rivero, ne vidim šta bi bilo bolje. Zvezda je utakmicu izgubila u skoku. Slabo su branili šut za dva poena, a Spartak je imao veoma dobar procenat - istakao je Đurović.

Govoreći o završnici susreta, posebno je pohvalio reakciju Spartakovih igrača u poslednjem napadu.

- Drobnjak je dao ključne poene, ali je mogao da bude tragičar zbog lopte koju je izbacio u aut. Fantastičan je bio potez Batlera kada je delovalo da je utakmica rešena. Pametno je što nisu krenuli u napad sa polovine Zvezde, već ispod svog koša. Lopta je stigla do Henlana, koji je bez žurbe i panike pogodio za pobedu - rekao je Đurović.

Na kraju je naglasio da će finale između FMP-a i Spartaka biti istorijsko, ali i da Crvenu zvezdu očekuje ozbiljna analiza nakon završetka sezone.

- FMP i Spartak u finalu - neočekivano. Prvi put u istoriji dve ekipe koje su bile iza evroligaša boriće se za titulu prvaka Srbije. Ko god da pobedi, svaka mu čast. Partizan ima finalnu seriju plej-ofa, ali Zvezda već od sutra mora da napravi duboku analizu šta i kako dalje. Ova sezona je neuspeh - zaključio je Đurović.

