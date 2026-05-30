Posle velikih ulaganja, ambicioznih najava i tima sastavljenog za najviše domete, crveno-beli nisu uspeli da ostvare ključne cilljeve. Evroliga je završena daleko od željenog rezultata, u ABA ligi je usledila eliminacija već u polufinalu, a sada je stigao i završni udarac u domaćem prvenstvu.

Među najutučnijima posle poraza bio je Džordan Nvora, koji nije krio razočaranje zbog načina na koji je sezona završena.

"Očigledno da kraj nije onakav kakav smo želeli. Bolan poraz. Spartak je dao težak šut, a rekli smo da je trebalo bolje da odigramo tu situaciju".

Košarkaš Zvezde priznao je da će ekipa morati ozbiljno da analizira sve što se dogodilo tokom turbulentne godine.

"Mnogo možemo da naučimo iz ove godine. Mnogo toga se promenilo, igrali smo drugačije nego na početku sezone, što je možda i ključan faktor. Mnogo toga je uticalo na sve ovo."

I upravo u tim rečima mnogi vide suštinu problema. Tokom cele sezone Zvezda je lutala između različitih rešenja, menjala ritam i identitet igre, a na kraju nije uspela da pronađe kontinuitet kada je bilo najpotrebnije. Rezultat je poražavajući – ako izuzmemo Kup, nijedno takmičenje nije donelo razlog za slavlje.

Ni sam Nvora nije želeo da beži od odgovornosti. Iako smatra da može mnogo bolje, svestan je da ni njegove partije nisu bile na nivou očekivanja sa kojima je stigao u Beograd.

"Imam još mnogo da rastem. Mislim da je ovo bio korak napred. Ne mislim da sam dostigao svoj maksimum, mislim da je ovo samo delić igrača kakav mogu da budem. Iskoristiću ovo leto da naporno radim i da sledeće godine budem još bolji igrač nego što sam bio. Ovaj neuspeh sada ne prija, i ne želim ponovo da budem u ovakvoj situaciji."

Ostaje da se vidi hoće li Zvezda izvući pouke iz sezone koja je počela velikim ambicijama, a završila se serijom bolnih neuspeha. Jedno je sigurno - navijači su očekivali borbu za trofeje i iskorak na evropskoj sceni, a dobili su godinu punu oscilacija, propuštenih prilika i eliminacija pre završnih bitaka.

Za klub takvog renomea i budžeta, teško je ovu sezonu nazvati drugačije nego - potpunim podbačajem.