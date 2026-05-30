Spartak je u dramatičnoj završnici slavio sa 90:89 i izbacio crveno-bele iz borbe za titulu prvaka Srbije, a junak pobede bio je Kori Henlan, koji je pogodio koš za veliko slavlje Subotičana.

Međutim, ono što je trener Spartaka Vladimir Jovanović otkrio posle utakmice dodatno je iznenadilo sve prisutne u Nišu. Ispostavilo se da akcija za pobedonosni napad uopšte nije izvedena onako kako je bila zamišljena na tajm-autu!

Posle velikog trijumfa, Jovanović nije krio zadovoljstvo zbog još jednog podviga svog tima protiv favorizovanog rivala.

"Utakmica je bila veoma zahtevna. Zvezda nije bila u punom sastavu, ali i ovaj tim sa nekoliko vrhunskih evroligaških igrača predstavlja veliki izazov. Ono što me posebno raduje jeste činjenica da smo tokom cele sezone bili pravi tim. Verovali smo jedni drugima od prvog do poslednjeg minuta i to smo večeras još jednom pokazali", rekao je trener Spartaka.

Subotičani su ovom pobedom nastavili impresivan niz protiv crveno-belih, pošto su slavili čak četiri puta u poslednjih šest međusobnih duela. Ipak, Jovanović tvrdi da ne postoji nikakva posebna formula za uspeh protiv Zvezde.

"Nemam nikakav recept. Zvezda je veliki rival svakome. Kada igrate protiv takvih timova, dodatna motivacija vam nije potrebna. Ako neko nije motivisan protiv ekipe kao što je Zvezda, onda postoji problem", poručio je strateg Spartaka.

A onda je usledilo priznanje koje je nasmejalo prisutne novinare. Na pitanje o poslednjem napadu i košu koji je šokirao crveno-bele, Jovanović je otkrio da je njegov plan ostao samo na tabli.

"Ako spremimo akciju i pogodimo, svi misle da je trener sve savršeno zamislio. Nekad, međutim, bude drugačije. Ja sam nacrtao jedno, a Henlan je uradio drugo. Na kraju ispada da je to bio odličan napad posle tajm-auta. Nekad prođe, nekad ne prođe", iskreno je priznao Jovanović.

Pogledajte pobednički koš Spartaka: