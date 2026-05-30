Slušaj vest

Posle eliminacije od Spartaka u polufinalu KLS, kapiten Ognjen Dobrić otvoreno je govorio o neuspesima koji su obeležili godinu crveno-belih i najavio promene zbog kojih naredne sezone gotovo sigurno ništa neće biti isto.

Subotičani su ponovo bili kobni za crveno-bele, baš kao i prošle godine, a ovog puta presudio je Olivije Henlan košem u samoj završnici za pobedu Spartaka i plasman u finale KLS. Dok je rival slavio veliki uspeh, u redovima Zvezde vladalo je razočaranje.

1/3 Vidi galeriju Crvena zvezda - Spartak, KLS F4 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Šta da se radi, ekipa Spartaka je zasluženo pobedila. Momci su ušli jako u meč, motivisano i koncentrisano, svaka im čast. Kad god igramo protiv njih nezgodno je, pogotovo u ovakvim utakmicama gde mi imamo manje stranaca i moramo drugačije da se pripremimo", rekao je Dobrić, prenosi Mozzart Sport.

Kapiten crveno-belih nije pokušavao da traži alibije. Naprotiv, njegov rezime sezone bio je brutalan i iskren.

"Fenomenalna utakmica, od prve do poslednje sekunde. Znali su šta rade, želim im sreću u finalu. Što se nas tiče završena je još jedna sezona na loš način, nažalost, ali šta je tu je. Nekako, odavno nije išlo pravim tokom i ovo je kraj koji je morao da se desi. Nadam se da će nova sezona biti drugačija", poručio je Dobrić.

A onda je usledila izjava koja će sigurno odjeknuti među navijačima Zvezde.

"Očekuje nas leto, imamo nekoliko meseci do priprema, verovatno će biti velikih promena u igračkom i trenerskom kadru, još ne znamo ništa. Videćemo sve, ne znam ništa više od vas trenutno."

Teško da je mogao jasnije da pošalje poruku. Posle razočaranja u Evroligi, eliminacije u polufinalu ABA lige i kraha u završnici domaćeg prvenstva, čini se da u klubu više niko ne veruje da su kozmetičke promene dovoljne. Sve ukazuje na to da će leto doneti ozbiljnu rekonstrukciju tima i stručnog štaba.

Na kraju, Dobrić nije krio koliko ga bole rezultati iz poslednjih nedelja.

"Nije lepo i prijatno, poslednjih mesec-dva smo imali neke teške poraze. Sezona se završava onako kakva je i bila na kraju. Da se ne pojavljam…"

Rečenica koju nije ni završio možda najbolje oslikava raspoloženje u Zvezdi. Umesto borbe za trofeje i velikih slavlja, sezona je završena u atmosferi razočaranja, dok navijači čekaju odgovor na pitanje – ko će sve ostati, a ko otići posle jednog od najvećih podbačaja poslednjih godina?