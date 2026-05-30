Slušaj vest

Srpska košarka dočekala je scenario koji je do juče delovao gotovo nezamislivo! Crvena zvezda i Partizan ostali su bez finala Košarkaške lige Srbije, pa će se za titulu u Nišu boriti Spartak i FMP. Time je postalo jasno da će naša zemlja prvi put posle više od pet decenija dobiti nacionalnog prvaka koji ne dolazi iz redova večitih rivala.

Prvi je na kolena pao Partizan, koji je u polufinalu poražen od FMP-a rezultatom 92:79. Samo nekoliko sati kasnije usledio je novi šok – Spartak je posle dramatične završnice savladao Crvenu zvezdu sa 90:89 i zakazao finale koje će ući u istoriju domaće košarke.

Tako će u nedelju pasti dominacija koja je trajala decenijama. Jedan od dva kluba, Spartak ili FMP, podići će šampionski pehar i zauvek upisati svoje ime među najvažnije stranice srpske košarke.

Iako je poslednji prvak države van redova Zvezde i Partizana bila Budućnost 2001. godine, ali tada se igralo prvenstvo SR Jugoslavije. Kada je reč o Srbiji, poslednji klub koji je uspeo da osvoji nacionalnu titulu mimo večitih rivala bio je Radnički Beograd još u sezoni 1972/73.

Od tada su domaćom scenom gospodarili uglavnom Partizan i Crvena zvezda, uz periode dominacije pojedinih velikih klubova iz nekadašnje Jugoslavije. Međutim, ono što se nije dogodilo više od 50 godina sada je postalo stvarnost.

Za jedne je ovo dokaz da se srpska košarka menja i dobija novu snagu, dok će navijači Zvezde i Partizana ovu sezonu pamtiti kao jednu od najbolnijih u novijoj istoriji. Kako god da se završi finale u Nišu, jedno je sigurno – domaća košarka dobija novog šampiona, a istorija će biti ispisana bez večitih rivala.

Ko god da podigne pehar, bilo Spartak ili FMP, prekinuće višedecenijsku dominaciju dva najveća srpska kluba i postati simbol jedne od najvećih senzacija koje je domaća košarka videla u poslednjih pola veka.