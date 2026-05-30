Košarkaše Oklahome pogodio je ozbiljan udarac u najgorem mogućem trenutku! Samo nekoliko sati pred odlučujuću sedmu utakmicu finala Zapadne konferencije, Tander je ostao bez jednog od svojih najvažnijih igrača – Džejlena Vilijamsa.

Jedan od ključnih šrafova ekipe neće biti na raspolaganju za meč koji odlučuje putnika u veliko NBA finale, pa će sav teret sada pasti na pleća MVP-ja lige Šeja Gildžesa-Aleksandera.

Pred najveći izazov sezone Kanađanin nije pokušavao da sakrije koliko je situacija ozbiljna.

"Iskreno, u sedmoj utakmici sve može da se desi. Ili pobeda ili kraj. To što igramo kod kuće jeste lepo, ali ne znači mnogo. Moramo da izađemo na teren i budemo bolji tim, inače je sezona završena. To je suština."

Iako će Oklahoma imati podršku prepunih tribina, Šej upozorava da domaći teren sam po sebi neće doneti prolaz dalje.

"Biće lepo imati podršku navijača, ali moramo da odigramo bolje. Ako ne budemo bolji, sezona se završava."

Poruka MVP-ja bila je jasna – nema mesta izgovorima, pa ni zbog odsustva jednog od najboljih saigrača. Ipak, nema dileme da će izostanak Vilijamsa predstavljati ogroman hendikep za Tander u utakmici koja odlučuje čitavu sezonu.

Da li Oklahoma može da preživi ovaj težak udarac ili će ostati bez plasmana u NBA finale, biće poznato u noći između subote i nedelje od 2.30 časova po srednjoevropskom vremenu.