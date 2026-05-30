Jedna kratka objava Luke Dončića bila je dovoljna da pokrene lavinu reakcija širom Evrope!

Slovenački superstar oglasio se porukom "Košarka se vraća u Rim", a mnogi su to odmah protumačili kao praktičnu potvrdu da je deo ambicioznog projekta koji bi italijansku prestonicu mogao da vrati na mapu najvećih košarkaških centara.

Već mesecima se spekuliše da američki investitori rade na preseljenju Kremone u italijansku prestonicu, gde bi klub bio potpuno rebrendiran i pretvoren u ozbiljnog kandidata za sam vrh italijanske i evropske košarke. U celoj priči značajnu ulogu ima upravo Dončić, koji je manjinski vlasnik projekta i jedno od zaštitnih lica nove organizacije.

Plan je da novi klub nastupa u čuvenoj dvorani PalaEur, dok bi dugoročni cilj bio ulazak među najvažnije košarkaške projekte na Starom kontinentu. Prema navodima italijanskih medija, iza svega stoji grupa investitora predvođena Donijem Nelsonom, nekadašnjim generalnim menadžerom Dalas Maveriksa, čovekom koji godinama ima bliske veze sa Dončićem.

Ali to nije sve.

Kako tvrdi italijanska štampa, projekat je povezan i sa idejom buduće NBA Evrope, o kojoj se poslednjih godina sve glasnije govori. Rim se vidi kao idealna destinacija za takav poduhvat zbog ogromnog tržišta, bogate sportske tradicije i velikog potencijala za razvoj.

Posebnu pažnju izazvala je i informacija da bi na klupu novog rimskog kluba mogao da sedne Aleksandar Đorđević. Legendarni srpski trener i bivši šampion Evrolige navodno ima veliku podršku Dončića i označen je kao prvi izbor za vođu ambicioznog projekta.

Rim je ostao bez predstavnika u elitnoj košarci nakon gašenja Virtus Rome 2020. godine, ali izgleda da se to uskoro menja. Ako sve bude završeno prema planu, italijanska prestonica mogla bi da dobije klub koji će imati ozbiljne ambicije ne samo u domaćem prvenstvu, već i na evropskoj sceni.