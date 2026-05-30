Jedna izjava Jusufa Nurkića bila je dovoljna da pokrene lavinu komentara među Grobarima!

Reprezentativac Bosne i Hercegovine gostovao je u podkastu "X&O’s" kod Edina Avdića, gde je otvoreno govorio o Partizanu i priznao da mu je žao što tokom karijere nikada nije dobio poziv iz Humske.

Štaviše, iskusni centar nije krio da bi mogućnost da obuče crno-beli dres za njega predstavljala veoma zanimljivu opciju.

"Nisam, barem koliko ja znam, imao ponudu Partizana, ali bih voleo da sam imao", rekao je Nurkić, koji je tokom ranije karijere u ABA ligi važio za jednog od najdominantnijih mladih igrača.

Nurkić u dresu Jute.

U svom prepoznatljivom stilu, dodao je i rečenicu koja je posebno zaintrigirala navijače crno-belih.

"Sada sam na birou", poručio je uz osmeh, što je odmah pokrenulo lavinu komentara i maštanja među Grobarima.

Nurkić je od ovog leta slobodan igrač i može da bira novu sredinu, što dodatno daje prostor za spekulacije o njegovoj budućnosti.

Iako konkretnih pregovora sa Partizanom nije bilo, njegov komentar mnogi su protumačili kao indirektnu poruku da bi mu dolazak u redove crno-belih predstavljao ozbiljnu i privlačnu opciju.

Nurkić iza sebe ima bogato NBA iskustvo, igrao je za Denver, Portland, Finiks, Šarlot i Jutu, a godinama je i jedan od ključnih igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine.