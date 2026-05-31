KOŠARKA JE ZA DEVOJČICE: Održana radionica u OŠ "Lazar Savatić"
U organizaciji Košarkaškog saveza Srbije, u Beogradu je održana još jedna uspešna radionica u okviru projekta „Košarka je za devojčice“, čiji je cilj popularizacija ženske košarke među najmlađima.
Događaju je prisustvovala i potpredsednica KSS za žensku košarku Ana Joković, koja je zajedno sa svojim saradnicima dala punu podršku realizaciji aktivnosti. Vođenje projekta povereno je Sonji Vasić i Tini Krajišnik, dok ulogu koordinatora ima Aleksandra Crvendakić Ivanović.
Radionica je organizovana u Osnovnoj školi „Lazar Savatić“ u Beogradu, gde je učešće uzelo 70 devojčica. Kroz raznovrsne sportske aktivnosti, igre i treninge, učesnice su imale priliku da nauče više o košarci i da se bliže upoznaju sa ovim sportom.
Posebnu vrednost događaju dali su trener ženske juniorske reprezentacije Miljana Bojović i trener ženske kadetske reprezentacije Dragan Vuković, kao i sadašnje reprezentativke Dragana Stanković, Aleksandra Stanaćev i Mina Đorđević. Svojim savetima, iskustvom i razgovorom sa devojčicama dodatno su ih motivisali da se bave sportom i razvijaju ljubav prema košarci. Praktični deo treninga vodili su Mina Šopalović i Nikola Dmitrović.
Tokom radionice realizovani su različiti sportski poligoni i edukativne igre, a druženje sa reprezentativkama ostavilo je snažan utisak na sve učesnice i dodatno ih inspirisalo da veruju u sebe i svoje mogućnosti.
Kao podršku školi i budućem radu sa decom, Košarkaški savez Srbije donirao je OŠ „Lazar Savatić“ košarkaške lopte i rekvizite za trening.
Projekat „Košarka je za devojčice“ nastavlja da promoviše značaj sporta, zdravih navika i ženske košarke, sa ciljem da motiviše što veći broj devojčica širom Srbije da se uključe u sport i izgrade uspešne sportske priče.