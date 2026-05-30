ZVEZDA BIRA NOVOG TRENERA! Da li stiže evropska legenda, povratnik ili najtraženiji Srbin u regionu? (ANKETA)
Posle rastanka sa Sašom Obradovićem, Crvena zvezda ulazi u period jedne od najvažnijih odluka pred novu sezonu.
Uprava kluba intenzivno razmatra opcije za novog šefa stručnog štaba, a u navijačkim krugovima već sada se licitira sa raznim imenima.
Vasilis Spanulis važi za jedno od najvećih imena evropske košarke i trenera koji je za kratko vreme uspeo da izgradi ozbiljan renome na klupi Monaka. Njegov autoritet, iskustvo iz Evrolige i pobednički mentalitet predstavljaju kvalitet koji bi mogao da donese dodatnu stabilnost i ambiciju crveno-belima u narednoj sezoni.
Sa druge strane, Dušan Alimpijević je već sedeo na klupi Crvene zvezde i iza sebe ima veoma uspešan period u Bešiktašu. Srpski stručnjak je sa turskim klubom ostvario zapažene rezultate u domaćem prvenstvu i evropskim takmičenjima, zbog čega se njegovo ime sve češće povezuje sa povratkom na Mali Kalemegdan. Dodatna okolnost koja ide u prilog takvom scenariju jeste izlazna klauzula u njegovom ugovoru, prema kojoj može da napusti Bešiktaš uz obeštećenje od 150.000 evra ukoliko dobije ponudu evroligaškog kluba.
U priču se ponovo uključio i Dejan Radonjić, najtrofejniji trener u novijoj istoriji Crvene zvezde. Nakon rastanka sa Zenitom, njegovo ime ponovo se sve glasnije pominje među kandidatima za povratak na klupu crveno-belih.
Radonjić je tokom dva mandata osvojio veliki broj trofeja sa Zvezdom i ostavio dubok trag u klubu, zbog čega deo navijača priželjkuje njegov povratak.
