Panatinaikos je overio plasman u finale plej-ofa grčkog prvenstva pošto je i u drugom meču bio bolji od PAOK-a. Posle pobede u Atini, "zeleni" su slavili i u Solunu rezultatom 102:94 i tako bez većih problema izborili borbu za titulu.

Nakon utakmice trener Panatinaikosa Ergin Ataman nije krio zadovoljstvo zbog prikazane igre svog tima, ali je istovremeno poslao jasnu poruku najvećem rivalu.

Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Mislim da smo bolji tim od Olimpijakosa i to ćemo pokazati u finalu. Čestitam Olimpijakosu na osvajanju Evrolige, ali mi ćemo osvojiti grčko prvenstvo - poručio je Ataman.

Istovremeno, u grčkim medijima sve češće se spekuliše o budućnosti klupe Panatinaikosa. Pojedini izvori navode da uprava kluba pažljivo prati situaciju oko Željka Obradovića, najtrofejnijeg trenera u istoriji evropske košarke i čoveka koji je upravo sa Panatinaikosom ostvario najveće uspehe u karijeri.

Za sada nema naznaka o konkretnim pregovorima, ali interesovanje atinskog velikana za srpskog stručnjaka navodno i dalje postoji.

Ergin Ataman konferencija Srbija Turska Izvor: Kurir