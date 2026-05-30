Slušaj vest

Panatinaikos je overio plasman u finale plej-ofa grčkog prvenstva pošto je i u drugom meču bio bolji od PAOK-a. Posle pobede u Atini, "zeleni" su slavili i u Solunu rezultatom 102:94 i tako bez većih problema izborili borbu za titulu.

Nakon utakmice trener Panatinaikosa Ergin Ataman nije krio zadovoljstvo zbog prikazane igre svog tima, ali je istovremeno poslao jasnu poruku najvećem rivalu.

1/7 Vidi galeriju Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Mislim da smo bolji tim od Olimpijakosa i to ćemo pokazati u finalu. Čestitam Olimpijakosu na osvajanju Evrolige, ali mi ćemo osvojiti grčko prvenstvo - poručio je Ataman.

Istovremeno, u grčkim medijima sve češće se spekuliše o budućnosti klupe Panatinaikosa. Pojedini izvori navode da uprava kluba pažljivo prati situaciju oko Željka Obradovića, najtrofejnijeg trenera u istoriji evropske košarke i čoveka koji je upravo sa Panatinaikosom ostvario najveće uspehe u karijeri.

Za sada nema naznaka o konkretnim pregovorima, ali interesovanje atinskog velikana za srpskog stručnjaka navodno i dalje postoji.

BONUS VIDEO: