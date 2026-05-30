Slušaj vest

Košarkaši Spartaka drugu godinu uzastopno finalisti su prvenstva Srbije.

Prošle godine u finalnoj seriji pali su protiv Partizana, a sada ih jedna utakmica deli od istorijske titule - finale protiv FMP-a.

Crvena zvezda - Spartak, KLS F4 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Stoga Subotičani očekuju i značajnu pomoć sa tribina dvorane "Čair".

Klub je obavestio sugrađane da je organizovao prevoz do 420 kilometara udaljenog Niša, i to besplatno.

„Ovo nije meč koji se gleda od kuće,“ poručili su na Instagramu.

„Spartak je u finalu F4 turnira KLS, igramo protiv FMP-a u Nišu. Organizujemo BESPLATAN odlazak za sve koji žele da budu uz naš tim. Obezbeđen prevoz, ulaznica, voda i obrok. Prijave na email info@kkspartak.rs. Ovaj vikend. Zajedno glasnije. Zajedno jači.“

Spartak će se u nedelju u 20 časova u borbi za trofej sastati sa FMP-om.

Ne propustiteKošarkaOVO BAŠ BOLI! Šok u Nišu: Ovako je Spartak u poslednjim sekundama izbacio Crvenu zvezdu! (VIDEO)
Olivije Henlan srušio Crvenu zvezdu
KošarkaTOTALNI KRAH ZVEZDINE SEZONE! Seča večitih u Nišu: Spartak izbacio crveno-bele i zakazao finale sa FMP-om!
ZVEZDA-SPARTAK (F4-KLS)_26.JPG
KvotaSVE OSIM POBEDE ZVEZDE BILA BI SENZACIJA! Kladionice objavile kvote za meč crveno-belih i Spartaka: Tim sa Malog Kalemegdana je apsolutni favorit!
zvezda-paris-680447.JPG
KošarkaZVEZDA PROTIV SPARTAKA TRAŽI PLASMAN U FINALE: Evo gde možete gledati direktan prenos polufinalnog meča Košarkaške lige Srbije!
Ognjen Dobrić

00:19
Slavlje košarkaša Spartaka nakon rušenja Zvezde Izvor: Kurir