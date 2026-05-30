Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Prošle godine u finalnoj seriji pali su protiv Partizana, a sada ih jedna utakmica deli od istorijske titule - finale protiv FMP-a.

1/3 Vidi galeriju Crvena zvezda - Spartak, KLS F4 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Stoga Subotičani očekuju i značajnu pomoć sa tribina dvorane "Čair".

Klub je obavestio sugrađane da je organizovao prevoz do 420 kilometara udaljenog Niša, i to besplatno.

„Ovo nije meč koji se gleda od kuće,“ poručili su na Instagramu.

„Spartak je u finalu F4 turnira KLS, igramo protiv FMP-a u Nišu. Organizujemo BESPLATAN odlazak za sve koji žele da budu uz naš tim. Obezbeđen prevoz, ulaznica, voda i obrok. Prijave na email info@kkspartak.rs. Ovaj vikend. Zajedno glasnije. Zajedno jači.“

Spartak će se u nedelju u 20 časova u borbi za trofej sastati sa FMP-om.