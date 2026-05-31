VELIKI PODVIG VEMBANJAME I KRAJ ZA ŠAMPIONA I MVP-A! Oklahoma neće braniti NBA titulu - San Antonio posle 12 godina ponovo u velikom finalu!
U sedmoj, poslednjoj utakmici finala Zapadne konferencije San Antonio je kao gost pobedio Oklahomu rezultatom 103:111.
Još jednom je Sparse do pobede predvodio Viktor Vembanjama koji je bio najefikasniji u svom timu sa 22 poena, a imao je još i sedam skokova za čak 42 minuta u igri.
Sa druge strane, još manje odmora je imao Šej Gildžes-Aleksander koji je odigrao 43 minuta. Najbolji košarkaš Tandera je postigao 35 poena uz devet asistencija i četiri skoka.
San Antonio je obezbedio plasman u veliko finale prvi put još od 2014. godine kada je ekipa i osvojila titulu pobedom protiv Majamija u pet utakmica.
Protivnik u ovogodišnjem finalu će biti Njujork Niksi koji u finalu nisu igrali od 1999. godine.
