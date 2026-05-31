Crvena zvezda i Partizan prvi put posle dugo vremena ostali su bez plasmana u finale KLS lige, a iskusni stručnjak Miroslav "Muta" Nikolić tvrdi da u tome nema nikakvog iznenađenja.

Crveno-beli su položili oružje pred Spartakom, dok je Partizan zaustavljen od FMP-a, a Nikolić smatra da su oba epiloga bila potpuno očekivana.

- Dobra stvar za srpsku košarku. Nije smak sveta da u finalu ne igraju stalno Partizan i Zvezda. Spartak je već pokazao da zna kako protiv Zvezde, a Partizan je imao ozbiljne probleme sa sastavom i povredama. Zato me ovi rezultati nisu iznenadili - rekao je Nikolić u razgovoru za "Sport klub".

Ipak, najžešće reči sačuvao je za dešavanja na Malom Kalemegdanu, gde je, prema njegovom mišljenju, napravljen ozbiljan haos u vođenju kluba.

Posebno mu je zasmetala odluka da Saša Obradović bude smenjen praktično pred sam kraj sezone.

- Tek je takav potez skroz pogrešan. Pa, sezona im je trajala do petka uveče, a 'uspeli' su da promene četvoricu trenera – Janis Sferopulos, pa Tomislav Tomović, Saša Obradović i za kraj Milan Tomić. Ma, daj da se ne zaj……. , pa veliki klubovi to ne rade. Treneri se ne menjaju toliko zbog loših rezultata, više kada se izgubi kontakt sa igračima, pukne na tim vezama - bez dlake na jeziku rekao je Nikolić.

Legendarni trener smatra i da su večiti tokom cele sezone imali problem sa doprinosom domaćih igrača, dok su ekipe poput Spartaka pokazale da kvalitet nije rezervisan samo za najveće budžete.

- Crno-beli su odigrali sa „dva i po“ stranca, da ne spominjem Žofrija Lovernja, koji je dobio naš pasoš. Da ne komentarišem izbor Đoana Penjaroje, ali oni nemaju domaće igrače na tom nivou, koji su kadri da osvoje neku titulu, uz svo poštovanje pomenutih. Zvezda tu stoji malo bolje. Ali, pogledajte Spartak, i oni imaju tri dobra stranca, ali i kvalitetne domaće i ove iz regiona poput Igora Drobnjaka. Ne bih ulazio konkretnije u izbor stranaca u slučaju večitih - ističe Nikolić.

Iskusni stručnjak ponovio je i svoj stav da bi srpski klubovi trebalo više da se okrenu domaćem prvenstvu.

- Večiti bi mogli da igraju Evroligu i KLS. Ne vidim zašto je ABA liga neophodna. Uz jaču domaću ligu, više prostora za mlade igrače i ograničen broj stranaca, srpska košarka bi mogla mnogo da dobije - zaključio je Nikolić.