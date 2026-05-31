Prava drama viđena je u Istanbulu, gde je Bešiktaš Dušana Alimpijevića posle velike borbe savladao Galatasaraj sa 71:68 i izborio plasman u polufinale plej-ofa Superlige Turske.

Ipak, umesto da se posle utakmice priča isključivo o trijumfu crno-belih, glavna tema ponovo su bile sudijske odluke i kontroverza koja je obeležila završnicu serije.

Meč je rešen tek u samom finišu, a dodatnu buru izazvala je situacija u poslednjim sekundama. Iskusni Erik Mekalum je pri šutu gotovo sa pola terena iznudio prekršaj, a arbitri su u prvi mah dosudili tri slobodna bacanja. Međutim, posle konsultacija odluka je promenjena i bek Galatasaraja dobio je samo dva penala, čime su šanse gostiju da dođu do produžetka praktično nestale.

Nedugo nakon plasmana među četiri najbolje ekipe, Alimpijević je na konferenciji za medije otvorio dušu i još jednom podsetio na događaje iz prethodnog susreta koji su izazvali mnogo polemika.

Dušan Alimpijević Bešiktaš

"Nije ni trebalo da igramo treću utakmicu u ovoj seriji. Svi su videli šta se desilo u drugom meču. Nažalost, ne mogu da govorim o tim dešavanjima, jer čim nešto kažem, dobijem novu kaznu. Dušan progovori i na kraju bude kažnjen. Čak bi i neko ko se samo malo razume u košarku mogao da shvati šta se dogodilo na toj utakmici."

Ova izjava srpskog stručnjaka momentalno je podigla prašinu u turskoj javnosti, jer je jasno aludirao na sporne sudijske odluke koje su, po njegovom mišljenju, direktno uticale na tok četvrtfinalne serije.

Uprkos svemu, Alimpijević nije krio zadovoljstvo zbog novog uspeha svog tima.

"Galatasaraj je klub koji zaista ulaže velika sredstva. Treću godinu zaredom završili smo sezonu ispred njih na tabeli. Treću godinu uzastopno nalazimo se među četiri najbolje ekipe u ligi. Zajedno vraćamo Besiktas tamo gde mu je mesto - među najboljima. Svi zajedno ovde radimo zaista sjajan posao."

Bešiktaš je tako zakazao polufinalni okršaj sa Bahčešehirom Marka Baraća, ali je utisak da će se još dugo pričati o sudijama, spornim odlukama i poruci koju je Alimpijević poslao posle jedne od najuzbudljivijih serija sezone.

Jedno je sigurno – srpski trener nije birao reči, a njegove izjave već odjekuju turskom košarkom.