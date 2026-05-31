Spartak je drugu godinu zaredom srušio Crvenu zvezdu u polufinalu domaćeg prvenstva i izborio plasman u finale KLS, ali trener Subotičana Vladimir Jovanović ne želi da se o tom uspehu govori samo kroz prizmu neuspeha "večitih".

Dok košarkaška javnost danima bruji o tome što ni Crvena zvezda ni Partizan nisu stigli do borbe za trofej, strateg Spartaka smatra da je takav pristup pogrešan.

Posle velikog trijumfa nad crveno-belima, Jovanović je istakao da su i njegov tim i FMP zaslužili da budu u centru pažnje zbog onoga što su uradili na terenu.

"Voleo bih da i Spartak, FMP, Borac i Mega budu vesti sami po sebi. Da se o njima priča zbog rezultata koje prave, a ne da se sve stavlja u kontekst toga da li smo igrali sa velikim klubovima ili nismo. Mislim da smo i mi i FMP dovoljno uradili da bi se pričalo o tome, a ne o istorijskom kontekstu – zašto večiti nisu tu. To nije pošteno ni prema njima ni prema nama", rekao je Jovanović za Meridian sport.

Trener Spartaka naglasio je da mu se ne dopada stalno poređenje sa najvećim srpskim klubovima i da njegov tim zaslužuje priznanje za rezultate koje je ostvario.

"Mi smo klubovi za sebe, borimo se i zaslužili smo da budemo ovde. Svako je na svoj način došao do ovog rezultata i mi i FMP smo zaslužili da budemo tu. Ne sviđa mi se taj narativ i nije mi dobar kontekst da se stalno poredi sa nekim velikim klubovima ili istorijom. Igrali smo, pobedili smo i igramo finale. Prošle godine smo igrali i izgubili. To je košarka, to je sport" poručio je strateg Spartaka.

Jovanović se osvrnuo i na predstojeće finale protiv FMP-a, istakavši da motivacija njegovim igračima neće nedostajati.

"Kad igrate protiv timova poput Crvene zvezde, moj posao je donekle i olakšan, jer igrači sami moraju da budu motivisani. Tako je i za finale. Moj posao nije da dodatno tražim energiju od igrača. Veoma dobro se poznajemo mi i FMP i mislim da će ta utakmica biti sublimacija svega što smo radili tokom sezone", zaključio je trener Spartaka.

Finale KLS između Spartaka i FMP-a igra se večeras od 20 časova, a Srbija će prvi put posle mnogo godina dobiti šampiona bez učešća Crvene zvezde i Partizana u završnoj borbi za trofej.

Kurir sport/Meridian sport