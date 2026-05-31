Dileme više nema - Partizan će finale ABA lige otvoriti u Dubaiju!

Crno-beli su se oglasili zvaničnim saopštenjem i potvrdili da su prihvatili bezbednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, čime je stavljena tačka na sve priče o mogućem premeštanju serije ili promeni domaćinstva.

Aktuelni šampion regionalnog takmičenja krenuće u pohod na novu titulu upravo iz Dubaija, gde će biti odigrane prve dve utakmice finalne serije.

Iz Humske su poručili da nijednog trenutka nisu želeli da traže povlašćen položaj.

"Kao najtrofejniji klub u regionu, Partizan nikada nije birao gde će izaći na megdan, već se uvek i svuda borio za čast i pobedu! Tako će biti i ovog puta", navodi se u saopštenju kluba.

Posebno je naglašeno da su crno-beli dobili čvrste garancije da nijedan tim neće biti u podređenom položaju zbog okolnosti van terena, nakon čega je doneta odluka da se finale igra po prvobitnom planu.

Partizan pred sobom ima i dodatni izazov. U dosadašnjim gostovanjima u Dubaiju nije uspevao da stigne do pobede, ali u taboru crno-belih veruju da je došlo vreme da se i ta tradicija prekine.

Prva utakmica finalne serije zakazana je za 4. jun, druga će biti odigrana dva dana kasnije, dok se borba za trofej potom seli u Beogradsku arenu, gde će Partizan pred svojim navijačima pokušati da odbrani šampionski pehar.

Delegacija crno-belih put Dubaija kreće već u utorak, a sada je jasno – veliko finale ABA lige počinje na Bliskom istoku.