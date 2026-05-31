Košarkaški klub Partizan prihvatio je da mečeve sa Dubaijem igra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Finalna serija ABA lige kreće 4. juna, susretom u Dubaiju.

Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026

- KK Partizan će u finalne borbe za odbranu regionalne šampionske titule krenuti iz Dubaija, da bi se nakon dve uvodne utakmice serija preselila u Beogradsku arenu.

Parni valjak je uvažio bezbednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kojim je potvrđeno da se finale može igrati na način da ni jedan tim ne bude u podređenom položaju usled vankošarkaških dešavanja.

Kao najtrofejniji klub u regionu, Partizan nikada nije birao gde će izaći na megdan, već se uvek i svuda borio za čast i pobedu! Tako će biti i ovog puta.

U kratkoj istoriji međusobnih duela, crno-beli do sada nisu savladali Dubai u gostima, ali vera u crno-beli tim govori da će i tom nizu doći kraj.

Delegacija KK Partizan kreće na put u utorak. Prva dva duela su na programu 04. i 06. juna u Dubaiju, nakon čega se finalna serija od 10. juna seli u Beogradsku arenu - saopštili su crno-beli.

