Slušaj vest

Srpski reprezentativac i član Dubaija Filip Petrušev je doživeo povredu desnog pregibača kuka pred početak plej-ofa ABA lige.

Filip Petrušev je poslednji meč za Dubai odigrao 21. aprila protiv Bosne u Sarajevu, u okviru ABA lige.

Tiana Šumaković i Filip Petrušev Foto: Printscreen / Instagram / tiana.sumakovic

Zbog povrede na početku plej-ofa, znalo se da ga očekuje višenedeljna pauza.

Kako prenosi "Meridian sport", Petrušev je počeo da trenira individualno, što otvara mogućnosti da se u nekom trenutku finalne serije sa Partizanom vrati na parket.

Finalna serija ABA lige počinje 4. juna, a Dubai ima prednost domaćeg terean u prve dve utakmice.

Ne propustiteFudbalBRAZILAC POTPISAO ZA CRVENU ZVEZDU! Najveće moguće pojačanje pred borbu za Ligu šampiona - sjajan posao uprave!
Zvezdan Terzić i Dejan Stanković
FudbalSRBIJA - ZELENORTSKA OSTRVA: Paunović objavio sastav - tu je Zvezdin biser!
profimedia-1106939694.jpg
KošarkaOGLASIO SE PARTIZAN PRED FINALE ABA LIGE! Crno-beli doneli konačnu odluku o seriji sa Dubaijem: Nikada nismo birali gde ćemo izaći na megdan!
PARTIZAN-DUBAI_081.jpg
FudbalPREDRAG MIJATOVIĆ OTVORIO DUŠU PRED SUDBONOSNU SKUPŠTINU PARTIZANA! Otkrio u kakvom je odnosu sa Rasimom Ljajićem i sa kim ima problem u upravi!
Predrag Mijatović

BONUS VIDEO:

00:19
Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir