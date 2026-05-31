Filip Petrušev se povredio pred plej-of ABA lige, ali se vraća treninzima.
SVI SE PITAJU: Da li će Filip Petrušev igrati protiv Partizana u finalu?
Srpski reprezentativac i član Dubaija Filip Petrušev je doživeo povredu desnog pregibača kuka pred početak plej-ofa ABA lige.
Filip Petrušev je poslednji meč za Dubai odigrao 21. aprila protiv Bosne u Sarajevu, u okviru ABA lige.
Tiana Šumaković i Filip Petrušev
Zbog povrede na početku plej-ofa, znalo se da ga očekuje višenedeljna pauza.
Kako prenosi "Meridian sport", Petrušev je počeo da trenira individualno, što otvara mogućnosti da se u nekom trenutku finalne serije sa Partizanom vrati na parket.
Finalna serija ABA lige počinje 4. juna, a Dubai ima prednost domaćeg terean u prve dve utakmice.
