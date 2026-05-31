Jan Veseli je dobio poseban poklon od Barselone.

Pred plej-of meč Barselone i Valensije je puna dvorana "Blaugrana" aplaudirala u čast Janu Veselom.

Jan Veseli

"Leteći Čeh" igra jednu od poslednjih utakmica u dresu Barselone i od španskog kluba dobio je poklon pred odlazak u penziju.

Kapiten Tomaš Satoranski i direktor Ćisko Pujol poklonili su Veselom dres sa brojem šest.

Svi prisutni u hali ustali su i pozdravili Jana ovacijama.

On će na kraju sezone 2025/26 i zvanično završiti karijeru.

