Jan Veseli je dobio poseban poklon od Barselone pred kraj svoje karijere, a dvorana je aplaudirala u njegovu čast.
POSLEDNJI POZDRAV VESELOM! Dobio je poklon za kraj! (VIDEO)
Pred plej-of meč Barselone i Valensije je puna dvorana "Blaugrana" aplaudirala u čast Janu Veselom.
"Leteći Čeh" igra jednu od poslednjih utakmica u dresu Barselone i od španskog kluba dobio je poklon pred odlazak u penziju.
Kapiten Tomaš Satoranski i direktor Ćisko Pujol poklonili su Veselom dres sa brojem šest.
Svi prisutni u hali ustali su i pozdravili Jana ovacijama.
On će na kraju sezone 2025/26 i zvanično završiti karijeru.
