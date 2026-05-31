Košarkaši Spartaka iz Subotice novi su šampioni Srbije!

Oni su u finalu odigranom u dvorani "Čair" u Nišu pobedili FMP rezultatom 76:73 i tako po prvi put istoriji kluba postali nacionalni šampioni.

Spartak Subotica - FMP, finale KLS-a

Prethodne sezone Spartak je doživeo poraz u finalu od Partizana, ali su ove godine bili rešeni da trofej KLS-a donesu u klupske vitrine.

Na putu do finala izbacili su Crvenu zvezdu, dok je FMP bio bolji od Partizana. Subotičani su od prvog minuta utakmice, predvođeni Olivije Henlanom, krenuli da melju i koračaju ka pobedi.

FMP se nije predavao, a Filip Barna je ponovo vukao "pantere" koji su uspeli da istope minus 13 u poslednjoj deonici i meč odvedu u produžetak!

U dodatnih pet minuta gledali smo pravu dramu, a igrači Spartaka su imali mirnije živce i uspeli da slome otpor FMP-a koji je prethodno napravio seriju 15-0 i izborio produžetak!

Više stotina Subotičana u navijačkom karavanu autobusima stiglo je u Niš, odazvavši se tako na poziv kluba posle pobede u polufinalu:

- Ovo nije utakmica koja se gleda kod kuće - glasio je poziv Spartaka svojim navijačima posle plasmana u finale KLS.

Spartak je do pobede predvodio Olivije Henlan sa 25 poena uz sedam skokova, pratio ga je Igor Drobnjak sa 13 poena, tri skoka i četiri asistencije. Dvocifren je bio i Danilo Nikolić sa 11 poena uz 10 skokova.

Kod FMP-a se istakao Filip Barna sa 27 poena i osam skokova, dvocifren je bio još Džošua Skot sa 11 poena i tri asistencije.

