Barselona je doživela težak debakl u Blaugrani, izgubivši od Valensije rezultatom 102:77. Saznajte sve detalje o ovom meču.
POTOP BARSELONE! Težak debakl u Blaugrani!
Barselona se propisno obrukala pred početak plej-ofa šampionata Španije i u svojoj Blaugrani su izgubili od Valensije rezultatom 105:77.
Preciznije, Valensija je uništila Barselonu sa 25 razlike!
Jedini igrač Barse koji nije podlegao kritikama bio je Tornike Toko Šengelija koji je meč završio sa 17 poena i 6 skokova.
Sledeći najefikasniji bio je Dario Brisuela sa 9 poena, Đoel Para imao je 8, a po 7 Vil Klajburn i Vili Ernangomes, dok je tek 5 poena uz 2/6 imao Kevin Panter.
Jan Veseli je na jednoj od poslednjih utakmica u dresu Barse imao 4 poena.
Što se pobednika tiče, Žan Montero ubacio je 19 poena uz 4 asistencije, De La Rea postigao je 12 poena, Kem Tejlor 11, a Pradilja i Kostelo postigli su po 10 poena.
