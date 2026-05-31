OTKRIVENA PLATA SAŠE OBRADOVIĆA! Ovo je cifra!
Završio je neslavno Saša Obradović epizodu u Crvenoj zvezdi, pošto je debaklom od Partizana ostao bez trofeja u ABA ligi, a crveno-beli su osvojili deseto mesto u Evroligi.
Naime, on bi trebalo da preuzme ekipu Hapoela iz Jerusalima, a "Ynet" iz Izraela izneo je detalje o finansijskoj ponudi za srpskog trenera.
- Saznajemo da je Hapoel kontaktirao sa srpskim stručnjakom čim su u klubu shvatili da on ne namerava da ostane u Crvenoj zvezdi još jednu sezonu. Tada mu je poslata ponuda koju nije mogao da odbije – plata od oko 700.000 dolara po sezoni - piše u tekstu lokalnog "Ynet-a".
Dve stvari su dogovorile sve uslove:
- Obradović će imati trojicu asistenata, a jednog će dovesti po svom izboru. Najverovatnije će to biti Boris Pete, sa kojim je sarađivao u Crvenoj zvezdi. Pored toga, strane su dogovorile i budžet za igrače, koji će biti značajno veći u odnosu na aktuelnu sezonu - zaključuje izraelski medij.
