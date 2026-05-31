Košarkaši FMP-a poraženi su od Spartaka rezultatom 76:73 posle produžetka u finalu Košarkaške lige Srbije, a trener tima iz Železnika Saša Nikitović nakon meča nije krio nezadovoljstvo pojedinim sudijskim odlukama u završnici susreta.

Nikitović je najpre čestitao Spartaku na osvojenoj tituli, ali je istakao da ostaje žal zbog načina na koji je utakmica završena.

– Čestitao bih Spartaku na tituli. Zasluženo ili ne, ko pobedi zaslužio je. Imali smo greške koje nismo pravili tokom sezone, ali moji igrači se prvi put nalaze na ovakvoj sceni. Nikada se nismo predavali, uspeli smo da se vratimo i izborimo produžetak – rekao je Nikitović.

Trener FMP-a posebno se osvrnuo na dešavanja u dodatnih pet minuta igre.

– Dosta stvari se izdešavalo u produžetku, bilo je grešaka i FMP-a i Spartaka, ali i još jednog dela aktera. Moja tri dugogodišnja prijatelja koji sude nisu bili na nivou nekih odluka koje su se dogodile. Dva puta je protivničkom igraču dosuđen faul pri šutu za tri poena, a mojim igračima nije. To je moglo da bude i za pobedu – poručio je Nikitović.

Na pitanje da li smatra da je nad Filipom Barnom napravljen prekršaj u završnici meča, imao je kratak odgovor.

– Nije faul jer nije dosuđen, to je to.

Ipak, naglasio je da ne želi da celokupnu priču svede na suđenje.

– Ne volim da pričam o sudijama, ali kada mi ljudi posle utakmice kažu da su i komentatori govorili da su sudije odlučile meč, onda se i kod mene javi sumnja da je moglo drugačije. Nisam gledao snimke i ne mogu da tvrdim, ali mi se učinilo da je moglo drugačije – rekao je trener FMP-a.

Nikitović je potom ukazao na učinak svog tima i značaj domaćih igrača.

– FMP je imao veći indeks korisnosti od Spartaka, a retko se dešava da ekipa sa boljim indeksom izgubi utakmicu. Mi smo tim zasnovan na srpskim igračima i većinu poena postižu naši košarkaši. Pogledajte koliko poena Spartaku donose stranci – istakao je on.

Na kraju je govorio i o, kako smatra, nedovoljnoj medijskoj pažnji koju dobijaju mladi igrači i klubovi van najvećih srpskih klubova.

– Ne govorim da Crvena zvezda i Partizan treba da imaju 12 domaćih igrača, to bi bilo pogrešno. Govorim o tome da igrači iz FMP-a, Borca i drugih sredina gotovo da ne postoje u medijima. Kada dođe do problema u srpskoj košarci, onda se setimo da postoje i drugi klubovi. Važno je da se više pažnje posveti mladim igračima jer to može da bude značajno za budućnost – zaključio je Nikitović.

