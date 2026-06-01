FILIP BARNA MVP! FMP poražen od Spartaka u finalu!
Košarkaši subotičkog Spartaka pobedili su FMP rezultatom 76:73 u finalu F4 turnira i postali šampioni Srbije.
Po prvi put posle 53 godine Srbija ima šampiona koji se ne zove Partizan ili Crvena zvezda.
Ova utakmica je bila izuzetno napeta i puna preokreta, Spartak je imao dvocifrenu prednost par minuta pre kraja meča, ali je FMP uspeo da izvuče produžetak i umalo ukrade pobedu u regularnom delu utakmice.
Posle produžetka je Spartak pobedio FMP i osvojio pehar, a nakon utakmice dogodila se bizarna situacija.
Nagrada za MVP finala (Fajnal For turnira) dodeljena je igraču poraženog tima – Filipu Barni iz FMP.
Barna je finale završio sa 27 poena, 8 skokova, 2 asistencije i 6 izgubljenih lopti i bio najefikasniji pojedinac.
U redovima šampiona, Spartaka, sa 25 poena izdvojio se Olivije Henlan, koji je imao i 6 skokova, 3 izgubljene i 1 ukradenu loptu.
