Košarkaši Spartaka postali su šampioni KLS-a pobedom u finalu nad FMP-om sa 76:73.

Posle meča govorio je trener subotičana Vlade Jovanović:

Spartak Subotica - FMP, finale KLS-a

- Teško je direktno posle utakmice sumirati sve utiske. Prvo moraju da se stišaju emocije kako bih rekao nešto smisleno. Reći da sam presrećan je čisti kliše i zvuči nimalo inovativno. Srećan sam pre svega zato što smo mi, pod navodnicima, mali klub u kojem mali broj ljudi bukvalno živi za njega 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Svaki segment kluba je maksimalno predan uspehu, a to se ne bi promenilo čak i da danas nismo podigli ovaj trofej - istakao je i nastavio:

- Druga stvar koja me čini izuzetno zadovoljnim jeste činjenica da je košarka u Subotici bila bukvalno na ivici opstanka, sve dok nije došao Boba. A sada smo imali priliku da vidimo ljude koji su došli sa drugog kraja zemlje da podrže klub. Neverovatno sam ponosan na te navijače. Već sam to pominjao na konferencijama za štampu, ali moram da ponovim – oni su ‘old fashion’ u najboljem smislu te reči. Navijaju srcem, nikoga ne vređaju i zaista uživam sa njima. Znaju da pruže podršku i kada ide dobro, ali što je još važnije, i kada ide loše. Imali smo uspona i padova tokom sezone, što je manje-više lakše istrpeti, ali nas oni, kao ni ljudi iz uprave, nikada nisu ostavili na cedilu. Spartak je klub koji slavi 85 godina postojanja, ali u poslednje tri-četiri godine smo podignuti na jedan znatno viši nivo. Zato sam zadovoljan zbog svega, a ne samo zbog same titule. Kultura koju smo zajednički uspostavili je ono što na kraju donosi rezultat, a to merilo ne mora uvek da se vidi samo na semaforu. Ponosan sam na ove momke, kao i na sve one koji su radili sa mnom prethodne dve godine, jer se ponašaju prema Spartaku kao prema rođenoj kući. Iako smo se skupili iz različitih delova Srbije, regiona i sveta, svi su nosili ovaj dres sa ogromnim poštovanjem, kao da igraju pred najstrožim sudom javnosti, iako naša publika uopšte nije kritična već nam daje isključivo vetar u leđa. Na tome im beskrajno hvala.

Pomenuo je Jovanović i Duška Vujoševića, a osvrnuo se i na njegove titule iz mladosti:

- Moj period u Partizanu je bio jako dug, Dule je imao ogroman uticaj na mene. Kao mlad trener i čovek normalno da tada menjate ličnost, ljudi koji nisu u tim velikim klubovima to ne znaju. Posle toga prakitčno vi počinjete normalno da usklađujete svoj personaliti u ono što ste dobili.

O ličnom značaju uspeha i rangiranju ovog trofeja u odnosu na prethodne u karijeri:

- Ne može da se rangira na taj način, jer je svaki trofej priča za sebe. Bio sam neverovatno srećan kada sam osvajao sve one titule sa Partizanom, bio sam preponosan kada sam slavio sa onim mladim momcima u juniorskim šampionatima koji danas igraju na vrhunskom nivou, a sada sam podjednako presrećan i ovde. Mene lično najviše ispunjava situacija kada vidim ljude oko sebe koji nikada ranije nisu bili u prilici da osete ovakvu emociju i uspeh. Srećan sam zbog njih. Stvarno sam presrećan zbog njih - rekao je Jovanović.

