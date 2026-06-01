Posle brojnih spekulacija o nastavku karijere, Kodi Miler-Mekintajer je emotivnom porukom na Instagramu praktično stavio tačku na svoju epizodu u Crvenoj zvezdi.

Jedan od ljubimaca Delija objavio je dugu i veoma ličnu poruku u kojoj je sumirao dve godine provedene u Beogradu. U objavi je zahvalio Crvenoj zvezdi, Srbiji i ljudima širom Balkana što su ga prihvatili kao svog.

"Danas svoj rođendan posvećujem vama - Crvenoj zvezdi, Srbiji i porodicama širom Balkana. Hvala vam što ste me prihvatili baš onakvog kakav jesam. Negde tokom ove godine nešto se promenilo između nas. Počeli smo više da verujemo jedni drugima i naučili smo kako da se volimo glasnije", napisao je Miler-Mekintajer.

Foto galerija Kodi Miler Mekintajera

Posebno mesto u njegovoj objavi zauzeo je Nikola Kalinić, kome se zahvalio na prijateljstvu i pomoći da bolje upozna srpsku istoriju i kulturu.

"Hvala ti, Kaliniću, što si me uzeo pod svoje kao nezvaničnog studenta srpske istorije. Nedostajaće mi naši razgovori i moja beskrajna pitanja o Otomanskom carstvu", poručio je Kodi.

Amerikanac je otkrio da su ga upravo svakodnevni susreti sa navijačima, lokalna kultura i život u Srbiji podstakli da pruži maksimum na terenu.

"Dok sam upoznavao vašu istoriju, jeo u vašim restoranima, razgovarao sa navijačima posle utakmica i gledao decu koja svakodnevno dolaze na treninge, nešto se u meni probudilo. Učinili ste da poželim da vam dam sve što imam".

Miler-Mekintajer je priznao i da je prolazio kroz teške trenutke tokom karijere, ali da mu je boravak u Crvenoj zvezdi pomogao da ponovo pronađe motivaciju.

"Bilo je trenutaka kada sam mislio da se moj žar gasi, ali vi ste ga potpuno ponovo zapalili. Nadam se da sam vam tokom ove dve godine uspeo da uzvratim makar deo onoga što ste vi dali meni".

Jedan od najemotivnijih delova objave odnosio se na ljude koje je upoznao van košarke.

"Mnogi od vas otvorili su mi vrata svojih domova i svojih porodica. Mom najboljem prijatelju ovde - znaš ko si. Ti i tvoja porodica pomogli ste mi više nego što ćete ikada znati. Zbog toga ćemo zauvek biti porodica".

Na kraju se obratio Delijama, kojima je poslao poruku koja je mnoge ganula.

"Hvala vam za svaki uspon i svaki pad. Nikada nismo potpuno okrenuli leđa jedni drugima. Ljubav nije stvorena da bude savršena, za ljubav se treba boriti. Ovo nije zbogom. Samo... vidimo se kasnije. Zauvek vaš Vuk", poručio je Kodi.

Iako Crvena zvezda još nije zvanično potvrdila rastanak sa plejmejkerom, posle ovakve poruke gotovo da nema dileme da je Kodi odigrao poslednji meč u crveno-belom dresu. Navijači su se već oprostili od jednog od svojih miljenika, dok se sve glasnije govori da će karijeru nastaviti u redovima Olimpijakosa.