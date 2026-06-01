Pravi potop doživela je Barselona u poslednjem kolu regularnog dela Endesa lige, pošto je poražena od Valensije rezultatom 102:77.

Debakl Katalonaca izazvao je erupciju besa kod trenera Ćavija Paskvala. Španski stručnjak nije pokušavao da pronađe alibi za katastrofalno izdanje svog tima, već je bez zadrške udario na igrače, ali i na samog sebe, poručivši da je njegova ekipa odigrala najgori meč sezone.

Iskusni trener bio je vidno ljut dok je analizirao ono što je njegova ekipa prikazala na parketu.

"Odigrali smo najgoru utakmicu u Endesa ligi ove sezone. Ispali smo budale. Bilo je užasno u svakom segmentu igre. Jednostavno, nismo postojali", grmeo je Paskval posle meča.

Posebno ga je pogodilo to što je Barselona u duel sa Valensijom ušla nakon serije od šest uzastopnih pobeda, zbog čega je očekivao potpuno drugačije izdanje svoje ekipe.

"Ulog je bio ogroman, ali umesto da nas dodatno motiviše, potpuno nas je blokirao. Nekada se u sportu dogode stvari koje ne možeš da objasniš. Danas niko ne može da razume šta se dogodilo na terenu", priznao je trener Katalonaca.

Paskval nije pokušao da zaštiti ni igrače ni stručni štab. Naprotiv, smatra da su svi u klubu zaslužili žestoke kritike zbog onoga što se dogodilo u Valensiji.

"Zaslužujemo sve kritike koje dolaze. Svi do jednog. Ovo je bila utakmica za zaborav. Čim stvari krenu loše, mi se raspadnemo i to nam se prečesto ponavlja", rekao je besni trener.

Poraz je dodatno zabrinuo navijače Barselone jer plej-of kuca na vrata. Katalonce već u četvrtfinalu čeka okršaj sa Mursijom, a vremena za oporavak i analizu gotovo da nema.

Posle ovakvog šamara, ostaje da se vidi da li će Paskvalove brutalno iskrene reči razdrmati ekipu ili je Barselona u najgorem mogućem trenutku ušla u ozbiljnu rezultatsku krizu.