Košarkaški klub Partizan suočava se sa ozbiljnim kadrovskim problemima pred start finalne serije ABA lige.

Nažalost, ekipa Đoana Penjaroje u odbranu regionalnog trona neće krenuti u najjačem sastavu.

Prema informacijama "Mozzart sporta", Šejk Milton neće uspeti da se oporavi za završnicu sezone. Amerikanac je povredu zaradio još tokom četvrtfinalne serije protiv Bosne, a iako se u prvi mah verovalo da situacija nije alarmantna, oporavak nije tekao očekivanim tokom.

Kako su dani prolazili, postajalo je sve jasnije da će Partizan ostati bez jednog od važnih igrača upravo u trenutku kada se odlučuje šampion ABA lige.

Tu, međutim, nije kraj problemima.

Pod velikim upitnikom nalazi se i Tonje Džekiri. Iskusni centar ima zdravstvenih problema, a prema navodima izvora bliskih klubu, bilo bi pravo iznenađenje da se pojavi na parketu već u prvim utakmicama finala.

Tonje Džekiri

To znači da bi Penjaroja mogao da ostane bez dvojice važnih članova rotacije pred duel sa ekipom koja je ove sezone pokazala da ima ozbiljne ambicije i kvalitet za najveće domete.

Finalna serija igra se na tri dobijene utakmice, a dodatni izazov za crno-bele predstavlja činjenica da će prve dve utakmice, kao i eventualna majstorica, biti odigrane u Dubaiju.

Partizan tako u borbu za najvažniji trofej sezone ulazi uz mnogo problema, a ostaje da se vidi da li će šampion ABA lige uspeti da pronađe odgovor na nove kadrovske glavobolje koje su ga zadesile u najnezgodnijem mogućem trenutku.