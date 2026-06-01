Slušaj vest

Nema dana da se ne pominju domaći košarkaši u kontekstu večitih rivala Partizana i Crvene zvezde, reč je o tezi kako samo oni mogu da osete dres kluba i sve što ide uz takve priče...

Ipak, teško je pronaći srpskog igrača koji je dostupan i koji može da iznese teret ABA lige i bar donekle Evrolige. Takvih je malo, a jedan od njih je svakako bek FMP Filip Barna. Momak iz Subotice zasluženo je proglašen najkorisnijim igračem finalnog turnira KLS iako je član poraženog tima.

S visinom od dva metra, odličnim šutem, ulazom, razumevanjem igre, sposobnosti da preuzima odgovornost u kritičkim trenucima - Barna je trenutno najbolji srpski košarkaš koji igra u domaćim klubovima. Dovoljno je pogledati statistiku i sve je jasno.

1/7 Vidi galeriju Filip Barna Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

I tu dolazimo do priče, toliko puta ispričane, koja se, nažalost, ponavlja. Filip Barna je 2020. godine potpisao četvorogodišnji ugovor s Partizanom vredan oko 30.000 evra po sezoni. Dakle, crno-beli su bar u tom početnom periodu smatrali da je perspektivan. Međutim, odmah je prosleđen ekipi Mladosti iz Zemuna, gde se nije najbolje snašao... Posle samo jedne sezone Filip Barna je uvideo da Partizan ne računa ozbiljno na njega, vratio se u matični klub Spartak, gde je zablistao i pokazao da je sposoban da bude lider. Bio je jedan od najzaslužnijih što se ekipa iz Dudove šume plasirala u prvu ABA ligu. I kada se očekivalo da će Filip biti nosilac tima i narednih sezona, usledio je pomalo iznenađujući prelazak u FMP.

Ispostavilo se da je i to bio odličan potez jer je Barna u dresu "pantera" zaigrao najbolju košarku u karijeri. Ove sezone ima prosek od 20,7 poena, četiri skoka i 3,7 asistencija za indeks korisnosti 20.

U Železniku su pravilno procenili da može da bude lider, a on je poverenje iskoristio i postao najbolji strelac regionalne lige i peti po indeksu. U situaciji kada su takvi igrači retkost, neverovatno je se Partizan olako odigrao Filipa Barne.

A on poseban pik ima na crno-bele, valjda iz inata da bi pokazao da su pogrešili. Ove sezone ekipi iz Humske je najpre ubacio 28, pa 21 poen u regularnom delu ABA lige. U Kupu Radivoja Koraća 24, a sada u polufinalu Košarkaške lige Srbije26 poena...

Filip sada već razmišlja o inostranstvu, a zaista je šteta što takav igrač nije zaigrao u Partizanu i Crvenoj zvezdi jer je utisak da bi imao šta da pokaže.

Još jedan propust: I Lazar Stefanović bio Partizanov

Još jedan odličan srpski košarkaš nije prepoznat kao potencijal od struke Partizana. I on nosi dres FMP - u pitanju je Lazar Stefanović. On je još 2019. potpisao profesionalni ugovor s crno-belima, takođe je bio prosleđen u Zemun, a na kraju je odlučio da je za njega bolje da ode u NCAA. Sa univerziteta Kalifornija vratio se u Srbiju, u ekipu FMP, gde je postao jedan od nosilaca igre.

BONUS VIDEO: