Real Madrid je zvanično predstavio novo pojačanje. U redove aktuelnog prvaka Španije stigao je reprezentativac Malija Medi Sisoko, koji je sa madridskim velikanom potpisao ugovor do kraja sezone.

Dvadestpetogodišnji centar dolazi iz italijanskog Trsta i odmah će biti na raspolaganju stručnom štabu, a ono što je posebno važno za navijače Reala jeste da ima pravo nastupa u predstojećem plej-ofu ACB lige.

Razlog za hitnu reakciju Madriđana krije se u velikim kadrovskim problemima. Centarska linija praktično je desetkovana pošto su zbog povreda van stroja ostali ključni visoki igrači - Valter Tavares, Aleks Len i Usman Garuba.

U takvoj situaciji uprava nije želela da rizikuje pred odlučujuće borbe za titulu, pa je izbor pao na Sisoka, košarkaša koji bi trebalo da donese dodatnu čvrstinu i dubinu pod obručima.

Ostaje da se vidi da li će centar iz Malija uspeti da se brzo uklopi i pomogne "kraljevskom klubu" u pohodu na novi trofej, ali jedno je sigurno - u Madridu nisu želeli ništa da prepuste slučaju pred početak plej-ofa.