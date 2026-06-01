Bogdan Bogdanović biće jedan od mentora na prestižnom kampu.
BOGDAN BOGDANOVIĆ NA NEOČEKIVANOM ZADATKU! Srpski košarkaš ide u Italiju - evo šta ga čeka!
Kapiten reprezentacije Srbije i košarkaš Los Anđeles Klipersa Bogdan Bogdanović biće jedan od mentora na ovogodišnjem "Adidas Eurocampu", koji će od 5. do 7. juna biti održan u Trevizu.
Kamp je za košarkaše od 16 do 22 godine, a okuplja najkvalitetnije igrače pred NBA draft, trenere, skaute i nekadašnje zvezde.
Hjuston - Klipresi, Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Osim Bogdanoviča, na kampu će biti i košarkaš Orlanda i rerpezentativac Nemačke Franc Vagner.
Bogdanović je i sam učestvovao na ovom kampu.
Među brojnim talentovanim igračima biće i brat Viktora Vembanjame, Oskar.
Kurir Sport / Sportske.net
