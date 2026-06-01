Prijatelji i porodica okupiće se u utorak, 2. juna. u 11.00 sati, u Aleji velikana da odaju poštu Žućku.

Sećanje na Koraća traje i zbog toga što je bio prvi igrač sa ovih prostora koji je pomerio granice košarkaške igre u svetskim razmerama.

Košarkaški klub "Radivoj Korać" osnovan je 4. 06. 1972. godine u kraju grada u kome je i on živeo, i sa ponosom čuva porodičnu ostavštinu i sećanje na njegov lik i delo.



Radivoj Korać je za jugoslovenski nacionalni tim debitovao 1958. godine. Igrao je na četiri evropska prvenstva (osvojio dve srebrne medalje i jednu bronzanu), na tri je bio prvi strelac, a učestvovao je i na dva svetska prvenstva (dva srebrna odličja), kao i na pet Balkanijada.

Osvojio je i srebro na Olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine. Odigrao je 157 međunarodnih utakmica i postigao 3.153 poena, sa, za tadašnje standarde, visokim prosekom od 20,1 poena po utakmici.

Dres reprezentacije Jugoslavije oblačio je zvanično na više od 160 utakmica i ubacio preko 3.200 poena, sa prosekom od preko 20 koševa po meču. Pamti se i njegov košgeterski rekord od 99 poena na meču Kupa šampiona OKK Beograd - Alvik iz Stokholoma 1965. godine.

Poginuo je u saobraćajnoj nesreći 2. juna 1969. godine kod mesta Semizovac, 12 kilometara od Sarajeva, posle revijalnog susreta koji su odigrale reprezentacija Jugoslavije i selekcija Bosne i Hercegovine. Imao je samo 30 godina.

Radivoj Korać



FIBA je 1971. godine, na predlog tadašnjeg generalnog sekretara Vilijama Džonsa, u Koraćevu čast pokrenula takmičenje Kup Radivoja Koraća, a utakmice nisu igrane 2. juna po odluci Košarkaškog saveza Jugoslavije. Pehar koji se dodeljivao pobedniku ovog takmičenja nazvan je „Žućkova levica“. To evropsko takmičenje je ugašeno 2002. godine, a Košarkaški savez Srbije i Crne Gore je promenio ime nacionalnog kupa u Kup Radivoj Korać.



Ostao je niz vrednosti koje je pored vanserijskog košarkaškog umeća Korać personifikovao i zaslužio je da sećanje na njega traje, koje KSS neguje sa ogromnim pijetetom.

Pripadao je vremenu u kome se podrazumevalo da vrhunski sportisti kao javne ličnosti, pored sportskih kvaliteta, poseduju fakultetsko obrazovanje i širu kulturnu afirmativnu vokaciju. Bio je globalni ambasador ovog naroda i države, u najboljem smislu.

Korać je prvi sportista koji je sahranjen u Aleji velikana na Novom groblju u Beogradu. Na tom mestu se svake godine, 2. juna okupljaju Žućkovi rođaci, prijatelji i poštovaoci, pre svega ljudi iz OKK Beograd i KK Radivoj Korać, da bi mu odali počast i položili cveće.

