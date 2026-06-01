Slušaj vest

KK Crvena zvezda oprostila se Kodija Milera Mekintajera koji i definitivno napušta klub sa Malog Kalemegdana.

Zvezda se oglasila kratkim saopštenjem:

Foto galerija Kodi Miler Mekintajera Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

- Naš dosadašnji prvotimac Kodi Miler Mekintajer neće naredne sezone nositi dres KK Crvena zvezda Meridianbet. U crveno-belom dresu je proveo dve sezone i odigrao je 132 utakmice. KK Crvena zvezda Meridianbet želi puno zdravlja, sreće i sportskih uspeha Kodiju u nastavku njegove karijere. Hvala, Kodi - stoji u saopštenju.

Miler-Mekintajer je u Zvezdu stigao kao veliko pojačanje, a tokom boravka u Beogradu ostavio je zapažen trag svojim partijama, energijom i borbenošću na parketu.  Mekintajer će nastaviti karijeru u Olimpijakosu, dok Zvezda nastavlja sa formiranjem rostera za narednu sezonu.

Postavlje se pitanje ko će zameniti Kodija naredne sezone u dresu Zvezde? Možda Kris Džons, ili neko drugi?

Ne propustiteFudbalDA SAM ZNAO - GLASAO BIH PROTIV SEBE! Mijatović krajnje otvoren: Imam ambiciju da budem predsednik Partizana!
FK Partizan (5).jpeg
FudbalEVO ZAŠTO JE MIJATOVIĆ PODNEO NEOPOZIVU OSTAVKU: Potpredsednik Partizana objasnio svoju odluku...
FK Partizan (4).jpeg
FudbalPREDRAG MIJATOVIĆ PODNEO OSTAVKU, PA OPLEO PO SRĐANU BLAGOJEVIĆ: Evo šta je rekao o aktuelnom treneru Partizana!
Srđan Blagojević i Predrag Mijatović na promociji u FK Partizan
FudbalPREDRAG MIJATOVIĆ ZA KURIR: Obrazložio razloge svoje ostavke: "Otišao sam zbog..."!
Predrag Mijatović

BONUS VIDEO:

00:19
Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir