CRVENA ZVEZDA SE OPROSTILA OD SVOG NAJBOLJEG KOŠARKAŠA: Šta dalje? Ko ga menja?
KK Crvena zvezda oprostila se Kodija Milera Mekintajera koji i definitivno napušta klub sa Malog Kalemegdana.
Zvezda se oglasila kratkim saopštenjem:
- Naš dosadašnji prvotimac Kodi Miler Mekintajer neće naredne sezone nositi dres KK Crvena zvezda Meridianbet. U crveno-belom dresu je proveo dve sezone i odigrao je 132 utakmice. KK Crvena zvezda Meridianbet želi puno zdravlja, sreće i sportskih uspeha Kodiju u nastavku njegove karijere. Hvala, Kodi - stoji u saopštenju.
Miler-Mekintajer je u Zvezdu stigao kao veliko pojačanje, a tokom boravka u Beogradu ostavio je zapažen trag svojim partijama, energijom i borbenošću na parketu. Mekintajer će nastaviti karijeru u Olimpijakosu, dok Zvezda nastavlja sa formiranjem rostera za narednu sezonu.
Postavlje se pitanje ko će zameniti Kodija naredne sezone u dresu Zvezde? Možda Kris Džons, ili neko drugi?
