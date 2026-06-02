Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Najbolji igrač Monaka Majk Džejms nije nastupio ni u prvom meču polufinala francuskog prvenstva protiv Nantera.

Američki bek propustio je već drugi meč četvrtfinalne serije protiv Burga, a razlog njegovog odsustva nije povreda niti suspenzija, već spor sa klubom oko finansijskih obaveza.

1/11 Vidi galeriju Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport

Džejms je poslednji put na terenu bio 19. aprila protiv Asvela, kada je isključen nakon dve tehničke greške. Posle toga usledila je kazna zbog reakcije na isključenje, a očekivalo se da će se po njenom isteku vratiti u tim.

Ipak, umesto povratka stigao je novi zaplet. Kako stvari trenutno stoje, jedan od najboljih igrača Evrolige neće pomoći Monaku ni na startu polufinalne serije protiv Nantera, što predstavlja ozbiljan udarac za ambicije ekipe u borbi za titulu prvaka Francuske.

Za sada nema naznaka kada bi spor između dve strane mogao da bude rešen, pa ostaje da se vidi da li će Džejms uopšte zaigrati do kraja sezone.

BONUS VIDEO: