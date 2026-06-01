3x3 reprezentacija Srbije u sastavu Stojačić, Milutinović, Barać i Nerandžić je rezultatom 21:14 pobedila Madagaskar i na najbolji mogući način započela Svetsko prvenstvo.

Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Kurir sport/Aleksandar Knežević

Svetsko prvenstvo se održava u Varšavi i "Orlovi" će svoj naredni meč igrati protiv Španije od 21 čas i 35 minuta kao poslednji meč dana.

Što se tiče duela sa Madagaskarom, nije bilo napeto ni u jednom momentu i sve je počelo sjajnom igrom Nerandžića u reketu, a onda su se nadovezali i ostali i problema više nije bilo.

Asistencija Strahinje Stojačića na Srbija Madagaskar Izvor: TV Arena sport/Screenshot