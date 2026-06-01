Vlasnik PanatinaikosaDimitris Janakopulos navodno je veoma oštro razgovarao sa igračima i stručnim štabom pred početak finalne serije grčkog prvenstva protiv Olimpijakosa.

Prema pisanju grčkih medija, Janakopulos je izrazio nezadovoljstvo reakcijom ekipe nakon eliminacije iz Evrolige, poručivši da u timu ne sme da postoji osećaj opuštenosti posle neuspeha. On je jasno stavio do znanja da je osvajanje titule prvaka Grčke imperativ za klub i njegove navijače.

Dimitris Janakopulos Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Panatinaikos je u četvrtfinalu Evrolige eliminisan od Valensije rezultatom 3:2 u seriji, ostavši bez plasmana na završni turnir. Dodatni udarac predstavljala je činjenica da je najveći rival, Olimpijakos, kasnije stigao do evropske titule.

Posle evropskog razočaranja, Panatinaikos je u domaćem prvenstvu eliminisao Mikonos, ali je u polufinalu imao mnogo problema protiv PAOK-a.

Finalna serija grčkog prvenstva, koja se igra na tri dobijene utakmice, počinje u sredu u Pireju.

