LUDNICA! Fenerbahče slavio protiv Efesa u dramatičnom meču!
Košarkaši Fenerbahčea poveli su sa 1:0 u polufinalnoj seriji turskog prvenstva, pošto su posle prave drame savladali Anadolu Efes rezultatom 60:59.
Najefikasniji kod Fenerbahčea bili su Tarik Biberović i Nikolo Meli sa po 16 poena, dok je Horton-Taker meč završio sa 14.
Fajnal for, Olimpijakos Fenerbahče Foto: Ayhan Mehmet / AFP / Profimedia, ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia
Na drugoj strani najbolji je bio Doužer sa 17 poena, ali to nije bilo dovoljno da Efes sačuva prednost i napravi brejk na startu serije.
Naredna utakmica na programu je za dva dana.
