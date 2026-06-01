Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Reprezentacija Srbije je odmah prvog dana Svetskog prvenstva u Varšavi došla do dve pobede – prvo nad Madagaskarom, a onda i nad Španijom.

1/6 Vidi galeriju BRAVO, MOMCI! BASKETAŠI SRBIJE PONIZILI AMERE NA STARTU OLIMPIJSKIH IGARA! Orlovi slabo krenuli, pa dodali gas i pokazali klasu! Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Kurir sport/Aleksandar Knežević

Ova druga je izuzetno važna jer donosi trijumf nad aktuelnim svetskim šampionom i to rezultatom 16:12.

Srbija nakon ove pobede ostaje prvoplasirana reprezentacija grupe A sa dve pobede.

Iza "Orlova" su Španija, Austrija, Madagaskar i Australija.

Strahinja Stojačić je bio najefikasniji pojedinac u duelu sa Špancima i imao je 9 poena. Nerandžić, koji je protiv Madagaskara bio najefikasniji je sada imao 4 poena, Andreja Milutinović 3, a Barać nije imao poene.

U redovima Španije je Karlos Martines imao 5 poena, Orekoeća 4, a Blas 3 poena.