U gostovanju u emisiji "Ćirilica", predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je kako je želeo da pokrene podkast - u kom se ne bi pričalo o politici, i kako je jedan od prvih gostiju trebalo da mu bude nedavno preminuli Duško Vujošević.
Vučić je objasnio da je imao želju da pokrene podkast u kom bi sa sagovornicima pričao o sportu, životu, kulturi i drugim temama, a ponajmanje o politici.
- Želeo sam da otvorim i da krenem sa jednom vrstom podkasta u kojem se neće pričati o politici, gde bih pričao o drugim stvarima, uglavnom o sportu, kulturi, književnosti, umetnosti. Imam neka svoja interesovanja... I prvi gost je trebalo da mi bude Duško Vujošević. Nažalost, on je nekoliko dana posle toga otišao u bolnicu a potom je, nažalost, i preminuo. I prihvatio je Duško. Ja sam razgovarao sa njim. Trebalo je da pričamo o košarci. Imao sam pitanja za njega. Žao mi je što to nije uspelo - rekoa je Vučić.
Podsetimo, Duško Vujošević preminuo je 8. aprila 2026, u 68. godini života, nakon duge, iscrpljujuće borbe sa zdravstvenim problemima, prevashodno sa dijabetesom i komplikacijama sa bubrezima.
